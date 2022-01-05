Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satışına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce 3 ayrı adrese yapılan operasyonda, 2 tabanca, 228 tabanca fişeği, 10 dolu alkollü içki şişesi, 4 şişe etil alkol, 3 şarjör, solüsyon ve aromalar ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet