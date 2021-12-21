Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 2 litrelik şişeler içerisinde 42 litre etil alkol, 15 litre satışa hazır kaçak alkol, 29 şişe alkol aroması ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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