Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2 litrelik şişeler içerisinde 42 litre etil alkol, 15 litre satışa hazır kaçak alkol, 29 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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