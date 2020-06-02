Kastamonu'da kaçak içki operasyonu Kastamonu'da kaçak içki üreten ve satan kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçak içki üreten ve satan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl jandarma Komutanlığı ekipleri, İnebolu ilçesinde, kaçak içki imal eden ve bu içkileri sattığı tespit edilen M.S'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kaçak içki imalatında kullanılan 3 düzenek, çeşitli bidon ve cam şişeler içinde 55 litre kaçak içki, içkileri doldurmakta kullanılan cam şişe, 2 ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S, gözaltına alındı.

Kaynak: AA