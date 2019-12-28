Kastamonu'da kaçak içki operasyonu

28.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:44

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 89 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan iş yerlerine yönelik sahte ve kaçak içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda 89 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA