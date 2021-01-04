Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
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Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

04.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:56
Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tahkikat sonucu Araç ilçesinde yaşayan İ.K'nin, ikametinde kaçak yollarla içki ürettiği tespit edildi.

İ.K'nin evinde yapılan aramada etil alkol, içmeye hazır hale getirilmiş içki, boş alkol şişeleri, etil alkol bidonu ve av fişeği atabilen tabanca ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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