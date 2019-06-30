Kastamonu'da kaçak hap operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen kaçak hap operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçe merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak yollardan temin edildiği anlaşılan 641 adet cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA