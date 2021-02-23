İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi
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İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi

23.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:19
İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi

Kastamonu'da izinsiz avlandıkları tespit edilen 7 şahsa, 14 bin 556 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da izinsiz avlandıkları tespit edilen 7 şahsa, 14 bin 556 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde denetimler gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Akkaya mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde belgesiz avlandığı tespit edilen 7 şahsa 14 bin 556 lira idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU

İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi
İzinsiz avlananlara 14 bin 556 lira cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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