Kastamonu'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 355 lira ceza
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Kastamonu'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 355 lira ceza

11.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:02
Kastamonu'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 355 lira ceza

Kastamonu'da, kaçak avlanan 3 kişiye 6 bin 355 lira ceza uygulandı.

Kastamonu'da, kaçak avlanan 3 kişiye 6 bin 355 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 kişinin kaçak av yaptığı belirlendi.

Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 355 lira ceza kesildi, 3 tüfeğe el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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