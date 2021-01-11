Kastamonu'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 355 lira ceza
11.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:02
Kastamonu'da, kaçak avlanan 3 kişiye 6 bin 355 lira ceza uygulandı.
Kastamonu'da, kaçak avlanan 3 kişiye 6 bin 355 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 kişinin kaçak av yaptığı belirlendi.
Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 355 lira ceza kesildi, 3 tüfeğe el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor