Kastamonu'da kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin 355 lira ceza

Kastamonu'da, kaçak avlanan 3 kişiye 6 bin 355 lira ceza uygulandı.

Kastamonu'da, kaçak avlanan 3 kişiye 6 bin 355 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 kişinin kaçak av yaptığı belirlendi.

Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 355 lira ceza kesildi, 3 tüfeğe el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor