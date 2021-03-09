Kastamonu'da kaçak avlanan 4 kişiye 5 bin 808 lira para cezası

Kastamonu'da kaçak avlanan 4 kişiye 5 bin 808 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da kaçak avlanan 4 kişiye 5 bin 808 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve kontrol ekiplerince yasa dışı avlananlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Vatandaşlardan kaçak av konusunda duyarlı olmaları istenen açıklamada, İnebolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı av yaptığı tespit edilen 4 kişiye 5 bin 808 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor