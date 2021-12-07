Kastamonu'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor - Haberler
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Kastamonu'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor.

KASTAMONU (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlık alanda denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda hafta sonu yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde 2 kişiye kotasız avlanma, 1 kişiye belgesiz avlanma olmak üzere 3 kişiye idari yaptırım uygulandı. Denetimlerin kararlılıkla devam ettirileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu'da kaçak avcılara göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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