Kastamonu'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
17.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:04
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Gece devriyesine çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaybaşı köyü Akseki mevkisinde araçlarına taktıkları projektörle kaçak av yapan 4 kişi bulunduğunu belirledi.
Yakalanan kişilere, izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle 707'şer lira idari para cezası uygulandı.
Ruhsatsız av tüfeği ile projektöre ise el konuldu.
Kaynak: AA