Kastamonu'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı
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Kastamonu'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

17.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:04
Kastamonu'da kaçak avcılar suçüstü yakalandı

'nun ilçesinde kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Gece devriyesine çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyü Akseki mevkisinde araçlarına taktıkları projektörle kaçak av yapan 4 kişi bulunduğunu belirledi.

Yakalanan kişilere, izinsiz av yaptıkları gerekçesiyle 707'şer lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız av tüfeği ile projektöre ise el konuldu.

Kaynak: AA
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