KASTAMONU - Kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
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KASTAMONU - Kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da 400 metre bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da 400 metre bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına Elmayakası köyü mevkisinde telefon hatlarının kesilerek kabloların çalındığı ihbarı yapıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, kabloların çalındığı alana 500 metre mesafede kamyonetin içinde bir kişinin bulunduğunu tespit etti. Çevrede yapılan aramada Türk Telekom'a ait 400 metre bakır kablo rulo halinde bulundu ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, olay yerinden ormanlık bölge içine doğru yaklaşık 3 kilometre alanda kar üzerindeki ayak izlerini takip ederek 3 şüpheliyi daha yakaladı.

Tokat'tan geldikleri belirlenen zanlılar A.B, O.N, S.D, ve H.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KASTAMONU - Kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
KASTAMONU - Kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
KASTAMONU - Kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
KASTAMONU - Kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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