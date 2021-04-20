Kastamonu'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Kastamonu'da inşatlardan kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da inşatlardan kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezindeki 5 farklı inşaattan kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler kabloları çalanların U.S, V.A. ve B.İ olduklarını belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu