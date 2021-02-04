Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

04.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:35
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da 2 ayrı kablo hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da 2 ayrı kablo hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Celep köyü ile Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünde Türk Telekom'a ait kabloların çalınması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda Bayramgazi ilçesinde 450 metre uzunluğunda ve 83 kilogram ağırlığındaki bakır kabloları çalan M.T, S.D, R.T, S,Ş ve M.A. ile Celep köyünde 2500 metre uzunluğundaki kabloları çalan M.I, O.S, S.S, C.G. ve U.I, gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.Ş, sorgusunda Bozkurt'ta çaldıkları kabloyu 3 bin 400 liraya Samsun'da bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

Celep köyünden çalınan kabloların bir bölümü ormanlık alanda soyulmak için yakılmış halde bulunurken, bir bölümünün de Taşköprü ilçesindeki bir hurdacıya satıldığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Faik Öztrak Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Feyza Aktan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Deniz Türüç Serdar Aziz
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:38:37. #1.16#
title