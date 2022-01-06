Kastamonu'da JASAT ekipleri 65 soruşturmayı sonuçlandırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da JASAT ekipleri 65 soruşturmayı sonuçlandırdı

Kastamonu'da JASAT ekipleri 65 soruşturmayı sonuçlandırdı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2021 yılında 65 soruşturmayı sonuçlandırdı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), 2021 yılında 65 soruşturmayı sonuçlandırdı.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, JASAT ekiplerinin geçen yıl, kasten öldürme, gasp, yağma, suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ile ticaretini yapmak, cinsel istismar ve terör örgütüne üye olmak gibi 65 soruşturma dosyasını sonuçlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 127 şüpheli şahsın gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca, 2021 yılında sonuçlandırılan olay sayısının bir önceki yıla göre arttığı kaydedildi.

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title