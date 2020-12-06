Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek barınağa yerleştirildi

Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek hayvan barınağına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Projesi kapsamında kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarında yaralı halde bir köpek buldu.

Yaralı köpeği bulunduğu yerden alan jandarma, tedavisinin yapılması için Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor