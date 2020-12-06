Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek barınağa yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek barınağa yerleştirildi

06.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:34
Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek barınağa yerleştirildi

Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek hayvan barınağına götürüldü.

Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek hayvan barınağına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Projesi kapsamında kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarında yaralı halde bir köpek buldu.

Yaralı köpeği bulunduğu yerden alan jandarma, tedavisinin yapılması için Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı
Son dakika haberleri | Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı
Gönüllüler başkentte köpek barınağı oluşturdu
Gönüllüler başkentte köpek barınağı oluşturdu
Son dakika haber... Erdek'te kedileri öldüren köpek barınakta
Son dakika haber... Erdek'te kedileri öldüren köpek barınakta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Başak Dizer Pelin Karahan Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Nacer Chadli Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Aralık Antalya Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da jandarmanın yaralı bulduğu köpek barınağa yerleştirildi - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:34:30. #1.14#
title