Kastamonu'da jandarmanın bulduğu yaralı şahin korumaya alındı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Çampınar-Göynükler köyü yolu üzerinde önleyici kolluk devriyesi faaliyetinde bulunan Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, ormanlık alanda uçamayan şahini fark etti.
Kanadından yaralı olduğu anlaşılan şahini araca alan ekip, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) timi ile iletişime geçti.
Yaralı şahin, durumun bildirilmesi üzerine ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.
Tedavisinin yapılmasının ardından şahinin doğaya salınacağı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.
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AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri