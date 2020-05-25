Kastamonu'da jandarmadan sürücülere şeker ikramı Kastamonu'nun Daday ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapan Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinli olarak dışarı çıkan sürücülerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimi yapan Daday İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinli olarak dışarı çıkan sürücülerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti.

Ramazan Bayramı süresine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında alınan tedbirler amacıyla yapılan trafik denetimlerinde jandarma ekipleri, durdurulan araç sürücülerinin bayramını kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti. Ekipler, sürücülere sokağa çıkma yasağı nedeniyle dikkatli olmaları ve alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, emniyet kemeri takarak trafik kurallarına uyan vatandaşlara da teşekkür etti. Jandarmanın bu uygulamasından memnun kalan vatandaşlar ekiplere teşekkür ettiler. - KASTAMONU

Kaynak: İHA