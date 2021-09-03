Kastamonu'da jandarmadan selzede çocuklara hediye
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Kastamonu'da jandarmadan selzede çocuklara hediye

Kastamonu'da jandarmadan selzede çocuklara hediye
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu İl jandarma Komutanlığı tarafından selden etkilenen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kastamonu İl jandarma Komutanlığı tarafından selden etkilenen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.

Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Bozkurt'ta sel felaketinden etkilenen vatandaşların kaldığı yurdu ziyaret eden jandarma ekipleri tarafından buradaki çocuklara, bayrak, balon ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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