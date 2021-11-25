Kastamonu'da jandarmadan Öğretmenler Günü ziyaretleri

Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde jandarma ekipleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul ziyaretlerinde bulundu.

Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve İnönü Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Öğretmenlerin gününü kutlayan ekipler, günün anısına öğretmenlere çiçek verdi.

11 Ağustos'ta sel felaketini yaşayan Bozkurt ilçesinde de jandarma komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekibince okul ziyaretleri yapıldı.

Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Fatih İlkokulu, Duygu Çelikel Anaokulu ve Bozkurt Ortaokulu'nu ziyaret eden ekipler, öğretmenlere hediyeler sundu.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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