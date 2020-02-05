Kastamonu'da jandarmadan deprem bölgesine yardım

05.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:20

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı personeli, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar görenler için yardım yaptı.

Komutanlıkta eğitim gören uzman erbaşlar ile personel arasında başlatılan kampanya ile depremzedeler için 160 bin 151 lira nakdi ve giyecek yardımları toplandı.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma ve personeli, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Sırma, burada yaptığı konuşmada, yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Alay Komutanlığımızda eğitim gören uzman erbaş kursiyerlerimiz ve kadrolu personellerimiz, kendi aralarında gönüllülük esasına göre 160 bin 151 lira yardımda bulundular. Nakit para ve kampanya kapsamında toplanan yeni kıyafetler de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edildi." dedi.

Vali Karadeniz ise yardım dolayısıyla Sırma ve ekibini kutlayarak, "Milletimizin bu kadirşinaslığı sayesinde zor günleri daha kolay geçireceğimize inanıyorum ve deprem bölgesindeki yaraların daha hızlı sarılmasına tüm Türkiye'den gelen bu katkılar yardım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA