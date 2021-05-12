Kastamonu'da jandarma ve polis ekipleri çocuk ve gençlerin yüzünü güldürdü
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Kastamonu'da jandarma ve polis ekipleri çocuk ve gençlerin yüzünü güldürdü

Kastamonu'da jandarma ve polis ekipleri çocuk ve gençlerin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da jandarma ekipleri yürüme engelli çocuk ve gençlere tekerlekli sandalye hediye etti, polis ekipleri ise çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı verdi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri yürüme engelli çocuk ve gençlere tekerlekli sandalye hediye etti, polis ekipleri ise çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı verdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 köyde yürüme engelli çocuk ve gençleri ziyaret ederek 6 tekerlekli sandalye hediye etti.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı verdi.

Çocuklarla sohbet eden polis ekipleri, çocukların bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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