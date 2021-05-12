Kastamonu'da jandarma ve polis ekipleri çocuk ve gençlerin yüzünü güldürdü

Kastamonu'da jandarma ekipleri yürüme engelli çocuk ve gençlere tekerlekli sandalye hediye etti, polis ekipleri ise çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı verdi.