Kastamonu'da jandarma, sürücüleri durdurup çay ikram ederek dinlenmelerini sağlıyor
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Kastamonu'da jandarma, sürücüleri durdurup çay ikram ederek dinlenmelerini sağlıyor

Kastamonu'da jandarma, sürücüleri durdurup çay ikram ederek dinlenmelerini sağlıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması kapsamında, uzun yola çıkan sürücülere çay ikramında bulunuyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması kapsamında, uzun yola çıkan sürücülere çay ikramında bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı sürecinde yol kontrollerini sürdürüyor. Kontrollerde drone de kullanan ekipler, trafik yoğunluğunu yakından takip ederek müdahale etme fırsatı buluyor.

Kentin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde, uzun yoldan gelen ve yorgun olduğu düşünülen sürücülere bilgilendirme yapılıyor. Sürücülere 10 dakika mola verdirilerek jandarma tarafından çay ve şeker ikram ediliyor.

Mola sırasında sohbet edilerek dinlendirilen sürücüler, daha sonra yollarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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