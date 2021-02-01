Kastamonu'da jandarma son bir haftada Ilgaz Dağı'nda kaza geçiren 20 kayakçıya müdahale etti
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Kastamonu'da jandarma son bir haftada Ilgaz Dağı'nda kaza geçiren 20 kayakçıya müdahale etti

01.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:46
Kastamonu'da jandarma son bir haftada Ilgaz Dağı'nda kaza geçiren 20 kayakçıya müdahale etti

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri, son bir haftada düşmeye bağlı kaza geçiren 20 kayakçıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri, son bir haftada düşmeye bağlı kaza geçiren 20 kayakçıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, Ilgaz Dağı'nda sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.

Günün her saatinde görev yapan jandarma ekipleri, dağda kaybolma ya da sakatlanma yaşanması halinde kar motorlarıyla olay yerine ulaşıp müdahale ediyor.

Ilgaz Dağı'nda son bir haftada kayak yaparken düşmeye bağlı sakatlanan 20 kişi, jandarma ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak kar motorlarıyla oteller bölgesine getirildi.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kastamonu merkezdeki hastanelere ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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