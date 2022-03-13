Kastamonu'da jandarma, ormanlık alandaki geyikleri aç bırakmıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki ormanlık alanda yaşayan kızıl geyikler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle besleniyor.

Yaklaşık 10 yıl önce askerler tarafından yaralı halde bulunup tedavisi yaptırıldıktan sonra doğaya salınan geyik için yem bırakılması üzerine zamanla bölgedeki geyik sayısı 13'e yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler o günden bu yana her gün bölgeye meyve, sebze ve ot bırakarak, geyikleri aç bırakmıyor.

Her gün ormanlık alandan gelen geyikler kendileri için bırakılan meyve, sebze ve otu yedikten sonra bölgeden ayrılıyor.

"Jandarmaya ne kadar teşekkür etsek az"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'da yoğun karın etkili olduğunu söyledi.

Kastamonu ormanlarının çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını belirten Keleş, "Özellikle kış aylarında doğada yiyecek bulmanın zor olduğu dönemlerde jandarmamız gerek yemekhanesinden gerekse de çeşitli kuruluşların yemekhanelerinden yemek artıklarını alarak doğaya bırakıyor, yaban hayvanlarının kışı geçirmesine yardımcı oluyor. Bu konuda jandarmaya ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun çok özel bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Keleş, kentin her türlü yaban hayatının bulunduğu özel bir coğrafya olduğunu vurguladı.

Keleş, "Burada geyiklerimiz jandarma tarafından besleniyor. Jandarma, zorlu doğa şartlarıyla mücadele eden bütün canlılara sahip çıkıp, onları koruyup kolluyor. Bu da bu duruma güzel bir örnek." dedi.