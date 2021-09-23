Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti - Haberler
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Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

Kastamonu'da kaybolan 3 inek, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kaybolan 3 inek, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Çatören köyünde yaşayan Ş.Y, 112 İhbar Hattı'nı arayarak üç ineğinin kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine jandarma tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu hayvanlar, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzakta ormanlık alanda bulundu.

İnekler, sahibine teslim edildi.

Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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