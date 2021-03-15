Son dakika haberleri... Jandarma mantar zehirlenme vakalarını yarıya indirdi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile mantar zehirlenmesi olaylarında yüzde 57 azalma sağlandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran tarafından başlatılan "Mantar Zehirlenmesi Olaylarının Önlenmesi" projesi hayat kurtarmaya devam ediyor. Bu kapsamda 27 Ekim 2020 tarihinde başlatılan projeyle mantar zehirlenmelerinin yüzde 57 önüne geçildi. Projenin bu yılda devam edeceği belirtildi. Proje hakkında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Proje kapsamında mantar zehirlenmesi olaylarına karşı gereken tedbirler ile zehirlenme belirtileri konusunda vatandaşları bilgilendirici afiş ve broşürler hazırlanarak dağıtımları yapılmış, cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilmiştir ve yerel haber kanalları vasıtasıyla geniş kitlelere duyurulmuştur. 2019 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 35, 2020 yılının aynı döneminde 15 şahıs araziden topladıkları mantarları yemeleri sorucu zehirlenerek sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Proje kapsamında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler neticesinde, bir önceki yıla göre zehirlenme olaylarında yüzde 57 azalış sağlanmıştır. 2021 yılında da projenin uygulanmasına devam edilecektir" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özgür Alantor