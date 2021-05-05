Kastamonu'da jandarma, EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi

Kastamonu Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan öğrenim gören öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi verdi.

Kastamonu Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan öğrenim gören öğrencilere çevrim içi trafik eğitimi verdi.

Jandarma trafik timleri, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere ulaşarak trafik bilincini oluşturmak için harekete geçti.

Öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirmede yaya geçitlerinde yaya önceliği, kırmızı ışık kurallarına uyulması ve araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularında eğitimler verildi.

Ekipler öğrencilere trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gereken kuralları anlattı. Trafik levhaları, trafik işaret ve kuralları gibi konularda bilgilendirilen öğrenciler, eğitime ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor