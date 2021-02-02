Kastamonu'da "Jandarma Doğa Timi" geçen yıl 10 olaya müdahale etti
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Kastamonu'da "Jandarma Doğa Timi" geçen yıl 10 olaya müdahale etti

02.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:43
Kastamonu'da

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin geçen yıl 10 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin geçen yıl 10 olaya müdahale ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin 2020 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Geçen yıl Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet kapsamında 10 olaya müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşın ihbarı üzerine arazide mahsur kalan 2 yaralı büyükbaş hayvan kurtarılarak sahibine teslim edildi. Ayrıca tehlike arz eden yasaklı hayvan alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 4 yaralı köpek, 2 atmaca, 2 şahin ve bir karaca da tedavi ettirilerek doğal ortamına bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için yem ve su temini de yapıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez, İnebolu, Araç ve Devrekani ilçelerinde sokak hayvanlarına parazit aşısı yapılmış, bakıma muhtaç ve sahipsiz sokak hayvanları, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracı aracılığıyla alınarak Kastamonu Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilmiştir. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, hayvanlara olduğu gibi doğaya karşı da işlenen suçların önüne geçip bu alanda meydana gelen olayları önleyerek toplumsal farkındalığı oluşturacak çalışmalar yapmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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