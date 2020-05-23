Kastamonu'da izinsiz otomobiliyle gezen kişiye para cezası
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiliyle gezen kişiye idari para cezası uygulandı.
23.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:49
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiliyle gezen kişiye idari para cezası uygulandı.
Polis ekiplerinin devriyesi sırasında A.D'nin otomobiliyle ilçede dolaştığı tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan A.D'nin izin belgesi olmadığı belirlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan A.D'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA