Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı
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Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Daday ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Daday ilçesi Alipaşa köyünde devriye faaliyeti sırasında Honsalar Tepesi Tümülüsü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, izinsiz kazı yapan M.A, U.A, S.B, M.K, E.A, M.T. ve M.G'yi suçüstü yakaladı.

Şahıslarla birlikte kurusıkı tabanca, 3 bıçak ve kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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