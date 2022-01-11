KASTAMONU - İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı - Haberler
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KASTAMONU - İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burhanlı köyünde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda İ.H, G.M, H.H, N.Ö, İ.Ş. ve S.Ö. kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Operasyonda, hilti ve jeneratör ile kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

KASTAMONU - İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

KASTAMONU - İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

KASTAMONU - İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

KASTAMONU - İzinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

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