Kastamonu'da istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun Araç ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Celal Serin idaresindeki 33 ADV 888 plakalı tır, Araç Açık Cezaevi mevkisinde istinat duvarına çarptı.
Olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekiplerince tırdan çıkarılan Serin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri
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