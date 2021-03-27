Kastamonu'da ıslah edilen eski çöplük bölgesine fidan dikildi

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından Daday ilçesindeki eski katı atık depolama alanına fidan dikimi yapıldı.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) tarafından Daday ilçesindeki eski katı atık depolama alanına fidan dikimi yapıldı.

"KASMİB Entegre Katı atık Projesi" kapsamında rehabilite edilen 6 bin metrekarelik eski çöp sahasına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, KASMİB'in Türkiye'de örnek bir proje ile Daday Belediyesinin de ortağı olduğu katı atık bertaraf tesisi oluşturduğunu söyledi.

Buradaki eski çöplük alanının geçmişte sıkıntılar oluşturduğunu belirten Taş, "Bu çöplük berbat bir durumdaydı. Sık sık yangın çıkıyordu. Orman ve belediye olarak bizler de çok sıkıntı içerisindeydik. Bu çalışma ile bölge rehabilite edildi." dedi.

Daday Orman İşletme Müdürü Levent Teroğlu da bu tip alanlarda yapılan rehabilitasyonun önemini anlattı.

KASMİB Birlik Müdürü Tot ise Kastamonu'daki belediyelerin evsel atıkları 2015 yılına kadar düzensiz depolama sahalarında depoladığını belirtti.

Konuşmaların ardından Daday Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Şefi Nurcihan Esra Gedikoğlu fidan dikimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor