Kastamonu'da ısıtma kazanı patlayan fabrikada bir işçi öldü
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki bir fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akkaya köyü mevkisinde bulunan bir fabrikanın ısıtma kazanında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan işçi İrfan Yıldızoğlu (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yıldızoğlu'nun cenazesi otopsi için İhsangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.