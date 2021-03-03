Kastamonu'da iş yerinde tarihi eserler bulunan kişi gözaltına alındı
03.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:20
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, iş yerinde tarihi eserler bulunan kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, iş yerinde tarihi eserler bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Z.A'nın iş yerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.
İş yerinde yapılan aramada 20 sikke, 5 yüzük, 1 heykel, 2 kolye ile 2 metal obje ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Z.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu