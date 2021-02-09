Kastamonu'da inşaatlardan demir çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kastamonu'da inşaatlardan demir çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

09.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:24
Kastamonu'da inşaatlardan demir çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da inşaatlardan demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da inşaatlardan demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatlardan demir çalındığının bildirilmesi üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Manço Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk İstifa Karataş Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da inşaatlardan demir çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 22:25:26. #1.15#
title