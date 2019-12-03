Kastamonu'da ilkokul öğrencilerinden büyüklerine çöp uyarısı

03.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:40

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, karaoke mikrofonu kullanarak vatandaşları çöplerini geri dönüşüm kutularına atmaları konusunda uyardı.

Gazipaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Nasrullah Meydanı ve sokaklarda çöp topladı.

Karaoke mikrofonu kullanarak şiirler okuyan ve vatandaşları geri dönüşüm hakkında bilgilendiren öğrenciler, pankart taşıyıp slogan atarak sokakları dolaştı.

Sınıf öğretmeni Türkan Değirmenci, AA muhabirine, 36 öğrencinin katıldığı etkinliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek istediklerini belirten Değirmenci, "Bu etkinliğin amacı, evimizden başlayarak çevremizi temiz tutmak, israfı önlemek ve ham madde ihtiyacını biraz daha azaltmak. Vatandaşları da bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen belediyemiz, okul idaresi ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

"Buraya sadece çöp toplamak için gelmedik"

Öğrencilerden İpek Sare Çiğdem, çöplerin geri dönüşüm kutularına atılması gerektiğini vurgulayarak, "Buraya sadece çöp toplamak için gelmedik. Küçüklerimize öğretmek, büyüklerimize de yerlere çöp atmamaları gerektiğini bildirmeye geldik. İnsanlar çöplerini geri dönüşüme koyarak ayrıştırırsa çok seviniriz. Bu şekilde bize temiz ve güzel bir dünya bırakırlar." diye konuştu.

Şeyma Naz Demir de çevre bilinci ve geri dönüşümün önemine dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Lütfen yerlere çöp atmayarak, çevremizi temiz tutarak bizlere örnek olun. Ne olur, biz çocuklar için temiz bir dünya bırakın. Arabalarınızdan çöp atmayın, doğayı kirletmeyin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA