Kastamonu'da, ilk Türk kadın mitinginin 101. yılında kadınlara karanfil dağıtıldı
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Kastamonu'da, ilk Türk kadın mitinginin 101. yılında kadınlara karanfil dağıtıldı

11.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:34
Kastamonu'da, ilk Türk kadın mitinginin 101. yılında kadınlara karanfil dağıtıldı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince, ilk Türk kadın mitinginin 101. yılı kapsamında kadınlara karanfil dağıtıldı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince, ilk Türk kadın mitinginin 101. yılı kapsamında kadınlara karanfil dağıtıldı.

Şubenin Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonulu kadınların ilk Türk mitingini gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Mitingin 101. yılında kentteki kadınlara karanfil dağıttıklarını ifade eden Perk, "Milli Mücadele'nin baş kahramanı Kastamonulu kadınlarımızın torunları olarak biz de kadınlarımıza karanfil dağıtıp onları anmak istedik." dedi.

Ülkenin bugünlere ulaşmasında emeği geçen kadınları minnetle ve rahmetle yad ettiklerini belirten Perk, "Gerçekten büyük özveri ve direnişle bu vatanı bize emanet eden böylesi kahramanların torunları olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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