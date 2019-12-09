Kastamonu'da ilk kadın mitinginin 100. yılı nedeniyle panel düzenlendi

09.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:30

Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında "100. Yılında Kastamonu İlk Kadın Mitingi, İstiklal Yolu'nda Türk Kadını" paneli düzenlendi.

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çolak, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, Kastamonulu kahraman kadınların 10 Aralık'ta gerçekleştirdikleri ilk Türk Kadın Mitingi ile vatan, millet sevgisini, milli ve manevi değerleri korumadaki hassasiyetlerini dünyaya duyurduğunu vurguladı.

Türk kadının önemli bir duruş sergilediğini kaydeden Çolak, şöyle devam etti:

"Kastamonu'da 3 binden fazla kadının bir araya geldiği miting ile vatan topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde en ön safta yer alan Türk kadını, büyük bir gururla adını tarihe yazdırmıştır. Kadınlarımız, işgalci güçlerin zulümlerine karşı gerçekleştirdikleri mitingde dünyaya meydan okumuş, 'eğer hakkımız teslim edilmezse erkeklerimizle bir safta ülkemiz ve esaretimiz için öleceğiz' demişlerdir."

Kadınların vatan savunmasında önemli bir görevi yerine getirdiğinin altını çizen Çolak, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız vatan savunmasında erkeğin yanında yer almıştır. Cephede, tezgah başında, kağnı önünde, istiklalimizin kazanılmasında önemli görevler yaparak Türk kadınının ve Kastamonu kadınının gücünü dünyaya kanıtlamışlardır. İstiklal Savaşı'nda cepheye gönderilen yiyecek, içecek, cephane ve silah naklinde görev yapan Kastamonu kadını yaptığı fedakarlıklarla tarihe altın harfle kazınmışlardır. Türk kadınının, Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'nın, Halime Çavuş'un şahsında sembolleşen vatan sevgisi, geleceğimizi aydınlanmaktadır."

10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan da Türk kadınının 10 Aralık'ta vatanın birliği için dik duruş sergilediğini anlattı.

Anadolu işgal altındayken üç bin kadının Kız Öğretmen Okulu'nun bahçesinde bir araya geldiğine işaret eden Kızıltan, "Kastamonu kadınının gurur günü olan bu tarihte ilk olarak 10 Aralık 1994 yılında 75'inci yılını Türkiye çapında, tüm devlet yöneticilerimizin destekleriyle Kastamonu'da yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı görkemli bir anma mitingi gerçekleştirilmiştir. Bugün bize düşen ülkemizin, toplumumuzun içinde bulunduğu durum ne gibi sorumluluk yüklüyorsa, aynı özveri ile yerine getirmektir." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu ise 10 Aralık'ın özel ve kutlu bir gün olduğunu dile getirdi.

Mondros Mütarekesi'nden sonraki süreçte yurdun değişik bölgelerinde mitingler yapıldığını ifade eden Küçüksipahioğlu, "Burada yapılan mitingler çok anlamlı ve özeldir. Hele bu 10 Aralık'ta yapılan çok daha özeldir. Üç binden fazla Türk kadını burada yer almıştır. Bu mitingi tertipleyenler, analarımızdır, bacılarımızdır. Aynı zamanda mitinge katılanlar da kadınlardır." ifadelerini kullandı.

Kadınların vatan için bir araya geldiğini vurgulayan Küçüksipahioğlu, "Hanımlarımız vatanın bekası, din ve istiklal için cepheye gidip savaşacaklarını, yiğitçe öleceklerini ifade etmişlerdir. O günün süper güçleri dediğimiz devletlere mesajlar göndermişlerdir. Türk milletine yapılan haksızlık kınanmıştır. Azim kararlılık ve cesaretle yapılması nedeniyle bu miting önemlidir. O günün Anadolu'sunda, bu şehirde gerçekleşmiş olması o günün imkanları göz önüne alındığında çok çok büyük bir mitingdir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Rezzan Ünalp ve Dünya Gazetesi Sahibi Didem Demirkent'in konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi.

Kaynak: AA