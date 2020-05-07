Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
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Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi

Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
07.05.2020 01:33 | Son Güncelleme: 07.05.2020 01:34

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ısız kalan ilçe merkezine gelen yavru karaca, kameraya yansıdı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ısız kalan ilçe merkezine gelen yavru karaca, kameraya yansıdı.

Tosya'da, koronavirüs salgını nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde gündüz saatlerinde görülen yavru karaca, şaşkınlık yarattı. Bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği görüntüye yansıyan karaca, cadde boyunca koşarken görüntülendi.

Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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