Kastamonu'da il dışından gelenlere 10 gün karantina uygulanacak

KASTAMONU'da, il dışından gelen vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların yurtta, ateşi normal ve olumsuzluğu bulunmayanların da bildirdikleri adreste 10 gün izolasyonda tutulmalarına karar verildi.

KASTAMONU'da, il dışından gelen vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların yurtta, ateşi normal ve olumsuzluğu bulunmayanların da bildirdikleri adreste 10 gün izolasyonda tutulmalarına karar verildi.

Kastamonu Valiliği, Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararları açıkladı. Açıklamada, koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı, Türkiye'de ve Kastamonu'da da vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğüne dikkat çekildi. Bu çerçevede izinsiz yolculukların önlenmesi, Kovid-19 yayılımının engellenmesi, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının belirlenebilmesi, Covid-19 pozitif ve temaslılarının tespit edilebilmesi için il merkezine girişlerde kontrol noktaları oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamaya göre; kontrol noktalarına gelenlerin vücut ısıları ölçülecek, 38 derece ve üzerinde olanlar Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirilecek. Bu kişilere PCR testi yapılacak ve yurtta veya bildirdikleri adreste 10 gün zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Ateşi normal ve her hangi bir olumsuzluğu olmayanlar da bildikleri adreste 10 gün izolasyona tabi tutulacak.Kente dışarıdan gelen ve izolasyon altında tutulanların takibi kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde muhtarlar aracılığıyla yapılacak. İzolasyona tabi olanların T.C. kimlik numaralarının muhtarlar tarafından Toplum Sağlığı Merkezine iletilerek HES uygulamasına veri girişleri yapılacak.

Eğitim ve turizm amacıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirket, şahıslar ile tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile gelenler ise bu kapsamın dışında tutulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ