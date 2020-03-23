Kastamonu'da iki yaşlı şahıs, ormanda alkol alırken yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu'da iki yaşlı şahıs, ormanda alkol alırken yakalandı - Haber
Kastamonu, 3. Sayfa

Kastamonu'da iki yaşlı şahıs, ormanda alkol alırken yakalandı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayan iki yaşlı şahıs, ormanlık alanda alkol alırken yakalandı.

23.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:30
Kastamonu'da iki yaşlı şahıs, ormanda alkol alırken yakalandı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayan iki yaşlı şahıs, ormanlık alanda alkol alırken yakalandı. 76 ve 70 yaşındaki iki kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüse karşı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Denetlemelerini sıklaştıran polis ve jandarma ekipleri, piknik alanlarında, mesire alanlarında ve ormanlık kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 76 yaşında ve 70 yaşında iki kişi, Üçolukları mevkiinde alkol alırken yakalandı. Korona virüs (Kovid-19) salgın hastalığı nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında şahıslara kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Emniyet güçleri, korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerini arttırarak risk grubundaki kişilerin evde kalmaları yönünde anonslar ve kimlik kontrolleri yaptı. Ayrıca ekiplerin, korona virüs (Kovid-19) denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler! Haber
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler!
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz Haber
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haber
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek sözler: Nefesim daralıyor Haber
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek sözler: Nefesim daralıyor
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Bakan Koca'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'evde kal' çağrısı yaptı
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Akgül Serdar Ortaç Seren Serengil Olga Kurylenko
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Polis Instagram
Şu an buradasınız: Kastamonu'da iki yaşlı şahıs, ormanda alkol alırken yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 00:31:45. #1.15#
title