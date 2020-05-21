Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
21.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:48

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bayram Parçaoğlu (54) yönetimindeki 37 PN 715 plakalı otomobille Adem Yılmaz (29) idaresindeki 37 AL 981 plakalı otomobil, Toprak Köprü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Sinem Parçaoğlu (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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