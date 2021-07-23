Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Saltuklu köyü mekviinde sürücüsü tespit edilemeyen 34 AG 4098 plakalı Ford marka otomobil ile Şaban T. yönetimindeki 34 CTA 24 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada Hülya H. (38), Şaban T. (66), Muhlis M., Hanife M., Demirhan H.(4) ve Semira Meryem H. (8) yaralandı. Kazada araçta sıkışanlara ise ilk yardımı araç itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Karabük'ten sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Ekipler, araçta sıkışanları çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan bazı kazazedelerin ise araçtan fırlayarak etrafa savruldukları görüldü. Kazanın ardından çok sayıda ekip, olay yerine sevk edilerek önlem aldı. Kazada yaralananlar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaza yapanın yakınları, olay yerine geldikleri sırada diğer sürücüye saldırdı. Bu sırada emniyet güçleri ve çevredeki vatandaşlar araya girerek olayın büyümesini engelledi. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kaza yapan araçların yediemin otoparkına çekilmesiyle tekrar normale döndü. - KASTAMONU

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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