Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sinan Yıldırım'ın kullandığı otomobil ile Hurşit Karadağ'ın idaresindeki otomobil, Hamzaoğlu köyü mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Nadir Yıldırım, Hüseyin Yamalı ve Şükriye Yamalı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA