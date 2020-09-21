Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Faik Uzun'un kullandığı 37 DY 080 plakalı otomobil, Tosya Kavşağı mevkisinde, Erhan Çerez idaresindeki 06 BYY 199 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Faik Uzun ile diğer otomobildeki Neriman ve Çınar Çerez yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor