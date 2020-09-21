Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
21.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:26

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Faik Uzun'un kullandığı 37 DY 080 plakalı otomobil, Tosya Kavşağı mevkisinde, Erhan Çerez idaresindeki 06 BYY 199 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Faik Uzun ile diğer otomobildeki Neriman ve Çınar Çerez yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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