Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
21.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:36

Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü 192 promil alkollü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Toprakköprü mevkisinde tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Adem Y. (29) idaresindeki 37 AL 981 plakalı otomobil, ana yolda seyreden Bayram Parçaoğlu (54) yönetimindeki 37 PN 715 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Adem Y. ile Bayram Parçaoğlu ve yanında yolcu olarak bulunan kızı Sinem Parçaoğlu (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik polisi, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle yola saçılan parçalar ise Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yol süpürülerek temizlendi. Kaza yapan Adem Y.'nin 192 promil alkollü olduğu belirlendi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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