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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Kaza, İnebolu-Abana karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Sami Harç idaresindeki 37 ND 185 plakalı otomobil ile İbrahim Armutçu yönetimindeki 37 FF 515 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili jandarma trafik ekipleri inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kastamonu, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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