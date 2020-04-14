Kastamonu'da iki mahalle daha karantinaya alındı Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalle daha karantinaya alındı.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki mahalle daha karantinaya alındı. Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Saraçlar köyünün Obruk ve Karasarmaşık mahallelerinde vaka görülmesi üzerine virüs salgınının yayılmasını önlemek ve köylerin izolasyonunu sağlamak amacıyla iki mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kentte daha önce 7 köy ve 16 mahallede karantina başlatılmıştı. Kaynak: AA